Elazığ’da emekli korucu yetiştiriyor! Mor biberin görüntüsü bile görenleri hayrete düşürüyor

Mor biberin anavatanının Meksika ve Peru olduğu belirtiliyor. Türkiye’de ise bu tür biberlerin özellikle sıcak iklime sahip bölgelerdeki özel seralarda ve hobi amaçlı bahçelerde yetiştirildiği ifade ediliyor. Elazığ’ın Arıcak ilçesinde ise biberlerin ev bahçesinde sınırlı sayıda yetiştirilmesi ürünü daha da dikkat çekici hale getirdi. “Tadı Da Güzel” Bahçesinde yetiştirdiği mor biberler hakkında konuşan Sefer Yazar, ürünlerin yalnızca görüntüsüyle değil, tadıyla da dikkat çektiğini belirtti. Mor biberlerin tadının güzel olduğunu ifade eden Yazar, çevresinden gelen insanların ürünleri görünce şaşırdığını söyledi. Yazar’ın bahçesinde yetiştirdiği biberler, farklı renk ve görünümleriyle bölgedeki tarımsal çeşitliliğe de dikkat çekmiş oldu. Görenler Fotoğrafını Çekiyor Alışılmış biberlerden farklı renkte olması nedeniyle mor biberleri gören vatandaşlar ürüne ilgi gösteriyor. Özellikle kırsal bölgede bu tür bir ürünün yetiştirilmesi, bahçe sahipleri ve ziyaretçiler arasında merak konusu oluyor. Elazığ’da yetiştirilen mor biberler, bölgenin iklim koşullarında farklı tarım ürünlerinin de denenebildiğini gösteren ilginç örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.