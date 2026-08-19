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Elazığ’da emekli korucu yetiştiriyor! Mor biberin görüntüsü bile görenleri hayrete düşürüyor

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Elazığ’da emekli korucu yetiştiriyor! Mor biberin görüntüsü bile görenleri hayrete düşürüyor

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde emekli korucu Sefer Yazar’ın evinin bahçesinde yetiştirdiği mor biberler dikkat çekti. Meksika ve Peru kökenli olduğu belirtilen biberlerin bölgede az sayıda yetiştirilmesi, ürünü görenlerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Elazığ’da emekli korucu yetiştiriyor! Mor biberin görüntüsü bile görenleri hayrete düşürüyor

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde alışılmışın dışında bir tarım ürünü yetiştirildi. Kayahisar köyünün Boğazlı mezrasında yaşayan emekli korucu Sefer Yazar, evinin bahçesine ektiği mor biberlerden ürün almayı başardı. Mor rengiyle dikkat çeken biberler, çevrede yaşayan vatandaşların da ilgisini çekti.

#2
Foto - Elazığ’da emekli korucu yetiştiriyor! Mor biberin görüntüsü bile görenleri hayrete düşürüyor

Türkiye’de daha çok özel seralarda ve hobi bahçelerinde yetiştirilen mor biber, bu kez Elazığ’ın kırsalında ev bahçesinde üretildi. Meksika ve Peru kökenli olduğu belirtilen biberlerin farklı görüntüsü, bahçeyi ziyaret edenlerin dikkatini çekiyor.

#3
Foto - Elazığ’da emekli korucu yetiştiriyor! Mor biberin görüntüsü bile görenleri hayrete düşürüyor

Arıcak ilçesine bağlı Kayahisar köyünün Boğazlı mezrasında yaşayan Sefer Yazar, bahçesinde farklı ürünler yetiştirmeyi denedi. Bu çalışmalar kapsamında mor biber eken Yazar, bitkilerden ürün elde etti. Bölgede alışılmış biber çeşitlerinden farklı bir görünüme sahip olan mor biberler, özellikle rengiyle öne çıkıyor. Bahçede yetişen ürünleri gören vatandaşlar, biberlerin mor rengini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

#4
Foto - Elazığ’da emekli korucu yetiştiriyor! Mor biberin görüntüsü bile görenleri hayrete düşürüyor

Mor biberin anavatanının Meksika ve Peru olduğu belirtiliyor. Türkiye’de ise bu tür biberlerin özellikle sıcak iklime sahip bölgelerdeki özel seralarda ve hobi amaçlı bahçelerde yetiştirildiği ifade ediliyor. Elazığ’ın Arıcak ilçesinde ise biberlerin ev bahçesinde sınırlı sayıda yetiştirilmesi ürünü daha da dikkat çekici hale getirdi. “Tadı Da Güzel” Bahçesinde yetiştirdiği mor biberler hakkında konuşan Sefer Yazar, ürünlerin yalnızca görüntüsüyle değil, tadıyla da dikkat çektiğini belirtti. Mor biberlerin tadının güzel olduğunu ifade eden Yazar, çevresinden gelen insanların ürünleri görünce şaşırdığını söyledi. Yazar’ın bahçesinde yetiştirdiği biberler, farklı renk ve görünümleriyle bölgedeki tarımsal çeşitliliğe de dikkat çekmiş oldu. Görenler Fotoğrafını Çekiyor Alışılmış biberlerden farklı renkte olması nedeniyle mor biberleri gören vatandaşlar ürüne ilgi gösteriyor. Özellikle kırsal bölgede bu tür bir ürünün yetiştirilmesi, bahçe sahipleri ve ziyaretçiler arasında merak konusu oluyor. Elazığ’da yetiştirilen mor biberler, bölgenin iklim koşullarında farklı tarım ürünlerinin de denenebildiğini gösteren ilginç örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

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