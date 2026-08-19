Yağmur gibi demir tozu yağıyor Evlerini deterjan yerine mıknatısla temizliyorlar
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sofraya konulan yemeğin, garajdaki aracın ve evlerin içinin üzerine çöken demir tozu, mahalle sakinlerinin günlük hayatının bir parçası haline geldi. Bölgedeki paslanmaz çelik fabrikasından yayıldığını iddia ettikleri parçacıkları mıknatısla toplayan vatandaş, camlarını açmakta ve dışarıda yemek yemekte dahi zorlandıklarını belirterek, "Yağmur gibi üstümüze demir tozu yağıyor" dedi. Edinilen bilgiye göre, Alikahya Atatürk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, evlerinin iç kısımlarına, araçlarının üzerine ve sokaklara çöken siyah partiküller nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Söz konusu tozun mahalle yakınlarında faaliyet gösteren paslanmaz çelik fabrikası POSCO Assan TST'den yayıldığını iddia eden mahalleli, yüzeylerde biriken maddeleri mıknatıs yardımıyla topluyor.