Yağmur gibi demir tozu yağıyor Evlerini deterjan yerine mıknatısla temizliyorlar

Mahallede yaşayan gençlerin durumuna da değinen Ataş, "Mağdur durumdayız. Burada 35-40 gençtik biz, sadece mahallemizden bir tane arkadaşımız çalışıyor. Bize iş vadetmesinler ama bize geleceğimizi vadetsinler. Geleceğimizi köreltmesinler. Çocuklarımız var görüyorsunuz. Onların gelecekleri sıkıntı. Demir tozuyla nereye kadar yaşayacaklar, ne kadar yaşayacaklar? Günümüzde hep sürekli hastalıklar çoğalıyor. Bilemiyoruz, belki de bu demir tozundan bir ton hastalık yayılıyordur" şeklinde konuştu.