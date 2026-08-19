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Dağcıların rotasında bulunuyor! Ağrı Dağı yılın en yoğun dönemini yaşıyor

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Dağcıların rotasında bulunuyor! Ağrı Dağı yılın en yoğun dönemini yaşıyor

Türkiye'nin zirvesi olan Ağrı Dağı, yılın en yoğun sezonunda yerli ve yabancı dağcı kafilelerini ağırlamaya devam ediyor.

#1
Foto - Dağcıların rotasında bulunuyor! Ağrı Dağı yılın en yoğun dönemini yaşıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yılın her mevsimi dağcıların rotasında bulunuyor.

#2
Foto - Dağcıların rotasında bulunuyor! Ağrı Dağı yılın en yoğun dönemini yaşıyor

Zirvesinde 4 mevsim buzulların olduğu Ağrı Dağı'na çıkmak isteyen dağcılar, gruplar halinde Doğubayazıt ilçesine gelerek bölgedeki rehberler eşliğinde minibüslerle tırmanışın başlangıç yeri olan Çevirme ve Elle mezralarına getiriliyor.

#3
Foto - Dağcıların rotasında bulunuyor! Ağrı Dağı yılın en yoğun dönemini yaşıyor

Dağcılar, saatlerce süren zorlu yürüyüşün ardından 3 bin 200 metrede bulunan kamp alanına ulaşıp yüksek rakıma uyum sağlamak için dinleniyor.

#4
Foto - Dağcıların rotasında bulunuyor! Ağrı Dağı yılın en yoğun dönemini yaşıyor

Sonraki gün 4 bin 200 metre rakımdaki kamp alanına ulaşan dağcılar, gece tırmanışa başlayıp zorlu patika yollardan geçerek gün doğumunda zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

#5
Foto - Dağcıların rotasında bulunuyor! Ağrı Dağı yılın en yoğun dönemini yaşıyor

Dağcılar, zirvede vakit geçirdikten sonra inişe geçip zorlu tırmanışı tamamlıyor.

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