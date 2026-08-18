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Gündem Pavyonda yayın açıp genç kızları fuhuş yapmaya çağırdı: Canlı p.zeveng tutuklandı!
Gündem

Pavyonda yayın açıp genç kızları fuhuş yapmaya çağırdı: Canlı p.zeveng tutuklandı!

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Pavyonda yayın açıp genç kızları fuhuş yapmaya çağırdı: Canlı p.zeveng tutuklandı!

Yalova'da bir gazinoya gidip açtığı canlı yayında kendisini mekanın müdürü gibi tanıtarak genç kızları fuhuş yaparak para kazanmaya çağıran 'Reşo' takma adlı Tevfik Beyhan isimli rezil, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Bursa'daki evinde yakalanarak tutuklandı.

Yalova’da bir gazinoda kaydedilen ve sosyal medyada büyük tepki çeken olay, adli makamları harekete geçirdi. Kız arkadaşı D.P. ile birlikte gittiği gazinoda saat 01.00 sıralarında canlı yayın başlatan Tevfik Beyhan (35), 'Reşo' takma adıyla yayın yaparak kendisini mekanın müdürü olarak tanıttı. Beyhan, yayını izleyen ve mesaj atan genç kızları çalışmak üzere mekana davet ederek fuhşa aracılık etmeye çalıştı.

KRALINA EYVALLAHIN OLMAYACAK

Canlı yayında genç kızlara vaatlerde bulunan Beyhan, “Biz ulaşacağız sana. Bir sıkıntın varsa yardımcı olacağız, rahat ol. Kimseye eyvallahımız olmaz. Yemen, içmen, konaklaman olacak. Paranı kazanacaksın. Kralına eyvallahın olmayacak, rahat ol kardeşim benim. Abilik, dostluk, babalık yapacağız” ifadelerini kullandı. Yayının devamında ise mekanın olanaklarını överek, "Mekan sahile sıfır, yüzebilirsiniz. Yeme, içme, konaklama, servis zaten bana ait" şeklinde konuşarak ağa düşürmeye çalıştığı kadınlara çağrısını sürdürdü.

BAŞSAVCILIK JET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sanal medyadaki skandal görüntülerin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gazinoda yapılan incelemelerde Beyhan’ın işletmede herhangi bir görevinin bulunmadığı, mekana yalnızca müşteri olarak geldiği tespit edildi. Şüphelinin yanında bulunan kız arkadaşı D.P. gözaltına alınarak ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Tevfik Beyhan, yaşadığı Bursa'daki adresinde gözaltına alınarak Yalova'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen 'Reşo' lakaplı şüpheli, ‘Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntülü, yazılı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak ve yayma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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