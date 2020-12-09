Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068443
|-0,61
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,227223
|-0,55
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041057
|-0,53
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,092744
|-0,51
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,888892
|-0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025310
|-0,67
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,864892
|-0,56
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010124
|-0,37
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043946
|-0,17
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085862
|-0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,117609
|-0,68
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,043232
|-0,58
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,053655
|-0,36
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,084708
|-0,34
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,623585
|-0,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,041949
|-1,70
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,112569
|-0,58
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,445838
|-0,36
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,414276
|-0,30
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,670585
|-0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029291
|-0,71
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,058221
|-0,31
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031638
|-0,23
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,322517
|-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)