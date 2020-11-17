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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:29:17 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,140484-0,17
Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,024379-0,16
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu180,675977-0,11
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,027382-0,09
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,599844-0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,509924-0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)106,939488-0,82
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF16,104768-0,48
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF17,621244-0,46
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF41,699645-0,41
Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)1,123464-0,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,040814-0,17
Qinvest Portföy Değ. Fon0,071682-0,10
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon0,125873-0,10
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,359855-0,09
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,022175-0,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,180928-0,13
Global Md Portföy Katılım Fonu1,015279-0,07
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,019217-0,02
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,020353-0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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