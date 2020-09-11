Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|712,344900
|-0,58
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044198
|-0,49
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083378
|-0,18
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,069154
|-0,08
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,056377
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008367
|-2,15
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032017
|-1,68
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,078433
|-0,76
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040186
|-0,73
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,946848
|-0,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,091279
|-1,83
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|115,468472
|-1,79
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,071731
|-1,49
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034473
|-1,35
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,101784
|-0,90
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,737276
|-0,43
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021069
|-0,27
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,028007
|-0,09
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,315697
|-0,07
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,551711
|-0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,029412
|-0,13
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,101235
|-0,12
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,260404
|-0,07
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,880888
|-0,02
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018604
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,761256
|0,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)