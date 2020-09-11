  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:24:47 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 712,344900 -0,58
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044198 -0,49
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083378 -0,18
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,069154 -0,08
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056377 -0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008367 -2,15
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032017 -1,68
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,078433 -0,76
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040186 -0,73
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,946848 -0,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091279 -1,83
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,468472 -1,79
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,071731 -1,49
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034473 -1,35
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,101784 -0,90
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,737276 -0,43
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021069 -0,27
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,028007 -0,09
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,315697 -0,07
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,551711 -0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029412 -0,13
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,101235 -0,12
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,260404 -0,07
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,880888 -0,02
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018604 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,761256 0,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!
Siyaset

Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!

Fransa’da bir televizyonda yayınlanan “Türkiye ve Erdoğan” analizi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin kaldırdığı her taşında altınd..
Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak’ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili #ErdoğanınYanındayız etiketiyle yaptığı paylaşım büyük beğeni..
Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında İstanbul Sözleşme'sinin kadına şiddeti engellemediğini b..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı