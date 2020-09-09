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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:30:12 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035986 -0,31
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,069041 -0,21
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,814484 -0,16
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,574311 -0,14
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,044514 -0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008348 -5,92
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,031700 -3,42
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022557 -1,96
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,387896 -1,34
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,523653 -1,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 114,740929 -3,88
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,070861 -3,85
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091164 -2,66
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,101074 -1,67
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104411 -1,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,711051 -2,34
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050279 -0,64
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020991 -0,54
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,304422 -0,47
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,027906 -0,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,154769 -0,23
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,017571 -0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,347287 -1,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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