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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:21:22 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,643362 -0,05
Yapı Kredi Port. Çlşn. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. F 0,021779 -0,01
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,146664 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,543186 -0,50
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023007 -0,35
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,461929 -0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106104 -0,24
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046500 -0,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033696 -0,13
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112297 -0,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019985 -1,97
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,579563 -1,83
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,037943 -0,83
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,744544 -0,80
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018881 -0,31
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Gedik Portföy Altın Fon 0,994781 -0,18
TEB Portföy Altın Fonu 0,109060 -0,17
Garanti Portföy Altın Fonu 0,127672 -0,17
Deniz Port. Altın Fonu 0,055883 -0,17
İş Portföy Altın Fonu 0,050199 -0,17



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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