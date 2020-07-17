Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|657,588249
|-0,09
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026606
|-0,03
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|120,110879
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008327
|-0,67
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,072124
|-0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,030643
|-1,27
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,062726
|-1,08
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|104,211945
|-0,73
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,091866
|-0,60
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,081268
|-0,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029330
|-0,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025094
|-0,39
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,651809
|-0,14
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,852258
|-0,08
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,206441
|-0,05
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,055197
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,287747
|-0,34
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,796131
|-0,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)