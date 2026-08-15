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Spor Galatasaray'da Torreira krizi: Ayrılık talebi yönetimi harekete geçirdi
Spor

Galatasaray'da Torreira krizi: Ayrılık talebi yönetimi harekete geçirdi

Yeniakit Publisher
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Galatasaray'da Torreira krizi: Ayrılık talebi yönetimi harekete geçirdi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki en kritik kozu Lucas Torreira'nın takımdan ayrılmak istediği iddiası gündemi salladı; sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet Uruguaylı yıldızı vazgeçirmek için acil görüşme kararı aldı!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın başka bir ülkede kariyerine devam etmek istediği iddia edilirken; yönetim ve teknik heyet hareke geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Torreira'yla özel bir görüşme gerçekleştirerek oyuncuyu kararından vazgeçirmeye çalışacak.

Kısa bir süre önce Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Lucas Torreira için Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Güney Amerikalı gazeteci Sebastian Giovanelli, Uruguaylı orta saha oyuncusunun ayrılmak için menajerine talimat verdiğini ve başka bir ülkeye gitmek istediğini öne sürdü.

AYRILMAK İÇİN MENAJERİNE TALİMAT VERDİ İDDİASI

Torreira'nın bu kararında İstanbul'da yaşadığı saldırının etkili olduğu belirtildi.

30 yaşındaki futbolcunun 12 Mayıs'ta İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde fiziksel saldırıya uğradığı, saldırının failinin serbest kalması ve şoförünü hedef alarak yeniden saldırgan tavırlar sergilediğinin belirtilmesi nedeniyle rahatsız oldu.

İKİ KORUMA TEKLİF EDİLMİŞTİ

Yaşanan olayın ardından Galatasaray yöneticileri Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu'nun Torreira'ya iki koruma tutmayı teklif ettiği belirtildi.

Haziran ayında tatile çıkan ve daha sonra takımda kalmaya karar veren Uruguaylı oyuncunun, yakın arkadaşları Muslera ve Icardi'nin ayrılığına da alışamadığı ve İstanbul'da yaşamaya devam etmek istemediği ifade edildi.

TORREIRA İLE GÖRÜŞME YAPILACAK!

Bu gelişme sonrası Galatasaray teknik heyeti ile yönetimin Torreira'yla özel bir görüşme gerçekleştirerek oyuncuyu kararından vazgeçirmeye çalışacak.

2022 yılının Eylül ayında Arsenal'den 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Lucas Torreira, Türkiye'deki 5. sezonunu yaşıyor.

Uruguaylı futbolcu Galatasaray forması altında tamamladığı 4 sezonda da Süper Lig şampiyonu olmayı başardı.

Torreira'nın Galatasaray ile 2 sezonluk daha sözleşmesi bulunuyor.

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