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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:01:49 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,589848 -0,72
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,838590 -0,69
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234445 -0,62
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056558 -0,38
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189050 -0,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,002968 -0,65
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,024314 -0,07
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029350 -0,03
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,645949 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090514 -1,36
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046405 -1,32
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,731388 -1,17
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,894873 -1,17
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041419 -0,94
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,508685 -0,72
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,469845 -0,54
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,199432 -0,38
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,040137 -0,33
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,532128 -0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,223880 -1,00
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,639957 -0,86
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,852304 -0,78
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,069736 -0,10
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,652605 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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