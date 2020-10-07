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Aktüel "Kategori 4" seviyesindeki Delta kasırgası, Meksika kıyılarına doğru hızla ilerliyor
Aktüel

"Kategori 4" seviyesindeki Delta kasırgası, Meksika kıyılarına doğru hızla ilerliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:16:36 -
"Kategori 4" seviyesindeki Delta kasırgası, Meksika kıyılarına doğru hızla ilerliyor

CANCUN (AA) - "Kategori 4" seviyesindeki Delta kasırgasının, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na doğru hızla ilerlediği bildirildi.

Quintana Roo eyaleti Valisi Carlos Joaquin, yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin, hızı nispeten azalan ancak hala tehlike arz eden kasırgaya karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Kasırganın hızının, dün geç saatlerde nispeten hafiflemiş olmasının iyiye işaret olduğunu söyleyen Joaquin, halkı ve turistleri "güçlü bir kasırga" olarak nitelendirdiği Delta'nın olası etkilerine karşı uyardı.

Saatteki hızı 230 kilometreden 215 kilometreye düşen Delta kasırgasının, ilerleyen saatlerde Cancun şehrinin güneyinden karaya ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, Karayip Denizi'ndeki Cozumel Adası'na yaklaşık 220 kilometre mesafeden kuzeybatı yönünde ilerleyen Delta'nın beraberinde getirebileceği şiddetli yağışların iç kesimlerde ani sellere ve su seviyelerinin artmasına yol açabileceği konusunda uyardı.

Quintana Roo'da yaşayan binlerce kişi ve turist, hükümetin tahsis ettiği barınaklarda fırtınanın dinmesini beklerken herkese "yerel saatle 19.00'dan sonra sokağa çıkmamaları" talimatı verildi.

Delta'nın Meksika Körfezi'ne doğru hareket etmeden önce Yucatan Yarımadası'nı vuracağı ve birkaç saat etkili olacağı tahmin ediliyor.

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