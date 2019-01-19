Katarlılardan Türk gayrimenkul ürünlerine yoğun ilgi
Dün sona eren Turkey Expo by Qatar fuarında Türk gayrimenkul projeleri, Katarlılar tarafından yoğun ilgi gördü.19 Ocak 2019 Cumartesi 10:11
Emlak Konut GYO Satış ve Kiralama Müdürü Ahmet Oğulbalı, dün sona eren Turkey Expo by Qatar fuarına Türk gayrimenkul projelerinin damga vurduğunu söyledi. Oğulobalı, Katarlıların projeleri çok beğendiğini; başta İstanbul olmak üzere Yalova, Bursa, Sapanca, İzmir gibi bölgelerden konut talep ettiğini dile getirdi.
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