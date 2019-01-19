Katarlılardan Türk gayrimenkul ürünlerine yoğun ilgi Dün sona eren Turkey Expo by Qatar fuarında Türk gayrimenkul projeleri, Katarlılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Emlak Konut GYO Satış ve Kiralama Müdürü Ahmet Oğulbalı, dün sona eren Turkey Expo by Qatar fuarına Türk gayrimenkul projelerinin damga vurduğunu söyledi. Oğulobalı, Katarlıların projeleri çok beğendiğini; başta İstanbul olmak üzere Yalova, Bursa, Sapanca, İzmir gibi bölgelerden konut talep ettiğini dile getirdi.

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