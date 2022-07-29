Katar'ın devi ile yapılan anlaşma hayrete düşürdü! Bu bittiğimizin resmi

Liglerin başlamasına bir hafta kala Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'in yayın gelirlerini inceledik. Büyük ligler içinde 704.5 milyon dolar ile en düşük yayın gelirine sahip Fransa Ligue 1 dahi, Süper Lig'e 6 kat fark attı.

Futbolda mesai, Dünya Kupası nedeniyle bu sezon erken başlıyor. Katar'daki büyük organizasyon, sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek.

Avrupa'nın 5 büyük liginde 2022 / 23 sezonunun başlama tarihi de net. Süper Lig'de sezon başlangıcı 5 Ağustos olarak belirlendi. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

Avrupa liglerinde de planlamalar benzer şekilde gerçekleşti. Yine Premier Lig, Bundesliga ve Fransa Lig 1 de Ağustos'un ilk haftasında start alacak.

Ve yayın ihalesi...

Öncelikle yaz döneminde yaşananları hatırlayalım. Digiturk, tüm paketleri kapsayan (96 Süper Lig ve tüm Spor Toto 1. Lig maçlarının canlı yayınları ile, Süper Lig özetleri, dijital platformlardan kısa özetler, radyo yayınları, bahis platformlarından ve GSM şebekelerinden yayınları kapsayan paketler) Paket 4’e toplam 2 milyar 105 milyon TL’lik teklif yaparken, bu rakam Yayın İhale Komisyonu tarafından düşük bulunarak geri çevrilmişti.

Daha sonra taraflar 2.2 milyar TL (120 milyon euro) üzerinde anlaşma sağladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı.

Böyle fark görülmedi

Peki Avrupa'nın beş büyük liginde durum ne?

Yayın gelirlerinde Premier Lig, kendisine en yakın lig La Liga'ya iki kat fark atmış durumda. 4.1 milyar euro ile pazarın lideri konumunda olan Premier Lig'i 2 milyar euro ile La Liga, 1.4 milyar euro ile Bundesliga, 1.1 milyar euro ile de İtalya Ligi Serie A takip ediyor.

Fransa Ligue 1 ise 704.5 milyon euro ile gelirde beşinci pozisyonda. TV gelirinden elde edilen rakam baz alındığında Süper Lig ile 5 büyük lig arasındaki fark ise epey fazla.

Hürriyet Spor Arena