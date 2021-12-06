Katar'dan Türkiye açıklaması! Sürprizi duyurdular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temasları öncesi Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Katar'a gidiyor.
Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.
Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacağı sürprizini paylaşan Al Sani'nın sözleri şu şekilde:
"Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor"