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Ekonomi Katar'dan Türkiye açıklaması! Sürprizi duyurdular
Ekonomi

Katar'dan Türkiye açıklaması! Sürprizi duyurdular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temasları öncesi Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 13:14:00 -
Katar'dan Türkiye açıklaması! Sürprizi duyurdular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Katar'a gidiyor.

Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacağı sürprizini paylaşan Al Sani'nın sözleri şu şekilde:

"Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor"

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