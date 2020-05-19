  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'ın yeni özelliği kullanıma sunuldu

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay
için kalan
Aktüel

Katar'dan Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:02:00 -
Katar'dan Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım

ÜSKÜP (AA) - Katar tarafından Kuzey Makedonya’ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardımlar, başkent Üsküp’e ulaştı.

Üsküp Havalimanına ulaşan yardımları Kuzey Makedonya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani, Sağlık Bakan Yardımcısı Armend Arslani ve Katar’ın Üsküp Büyükelçi vekili Hamad Yasim Al-Mahmud karşıladı.

Başbakan Yardımcısı Osmani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar’dan gelen tıbbi yardımı ülkedeki sağlık kurumlarına ileteceklerini söyledi.

Yardımın sadece bu dönem değil uzun süre sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda olduğunu belirten Osmani, Katar’dan gelen tıbbi yardımı iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin iyi bir yansıması olarak nitelendirdi.

Büyükelçi Vekili Al-Mahmud ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani'nin talimatlarıyla gönderilen tıbbi yardımın 8,5 ton tıbbi koruma ekipmanından oluştuğunu, bununla Kovid-19'un neden olduğu pandemi ile başa çıkmak için gece gündüz çalışan sağlık personelinin korunmasının amaçlandığını ifade etti.

Katar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Makedonya’ya 500 bin cerrahi maske ve yaklaşık 80 bin N95 ve FFP2 maske gönderdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı