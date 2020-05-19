Katar'dan Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım

ÜSKÜP (AA) - Katar tarafından Kuzey Makedonya’ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardımlar, başkent Üsküp’e ulaştı.

Üsküp Havalimanına ulaşan yardımları Kuzey Makedonya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani, Sağlık Bakan Yardımcısı Armend Arslani ve Katar’ın Üsküp Büyükelçi vekili Hamad Yasim Al-Mahmud karşıladı.

Başbakan Yardımcısı Osmani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar’dan gelen tıbbi yardımı ülkedeki sağlık kurumlarına ileteceklerini söyledi.

Yardımın sadece bu dönem değil uzun süre sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda olduğunu belirten Osmani, Katar’dan gelen tıbbi yardımı iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin iyi bir yansıması olarak nitelendirdi.

Büyükelçi Vekili Al-Mahmud ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani'nin talimatlarıyla gönderilen tıbbi yardımın 8,5 ton tıbbi koruma ekipmanından oluştuğunu, bununla Kovid-19'un neden olduğu pandemi ile başa çıkmak için gece gündüz çalışan sağlık personelinin korunmasının amaçlandığını ifade etti.

Katar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Makedonya’ya 500 bin cerrahi maske ve yaklaşık 80 bin N95 ve FFP2 maske gönderdi.