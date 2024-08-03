Katar'da Filistin dayanışması
Katar’ın başkenti Doha’da, İran’ın Tahran kentinde suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin fotoğrafı ve Filistin bayrağı bazı binalara yansıtıldı.
Katar’ın başkenti Doha’da, İran’ın Tahran kentinde suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin fotoğrafı ve Filistin bayrağı bazı binalara yansıtıldı.
Katar’ın başkenti Doha’da suikasta uğrayan İsmail Heniyye’nin fotoğrafı ile Filistin bayrağının renkleriyle ışıklandırılarak Filistin’e destek mesajı verildi.
Şehirdeki gökdelenler ve simge yapılar, ışıklandırılarak geniş bir görsel destek sağlandı.