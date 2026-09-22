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Dünya Katar ve İran arasında sıcak temas
Dünya

Katar ve İran arasında sıcak temas

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Katar ve İran arasında sıcak temas

Katar Başbakanı Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin BM Genel Kurulu için New York'ta görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Al Sani ve Erakçi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için geldikleri ABD'nin New York kentinde görüştüğü belirtildi.

 

Görüşmede, bölgesel gerilimin düşürülmesine, diyalog için uygun koşulların oluşturulması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın artırılmasına katkı sağlayacak girişimlerin değerlendirildiği kaydedildi.

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