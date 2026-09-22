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Doğayla iç içe bir ortam! Gaga Gölü dikkat çekiyor

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Doğayla iç içe bir ortam! Gaga Gölü dikkat çekiyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölü, doğal güzelliği ve sakin görünümüyle dikkati çekiyor.

#1
Foto - Doğayla iç içe bir ortam! Gaga Gölü dikkat çekiyor

Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan göl, çevresindeki yürüyüş ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe bir ortam sunuyor.

#2
Foto - Doğayla iç içe bir ortam! Gaga Gölü dikkat çekiyor

Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü, havadan görüntülendi.

#3
Foto - Doğayla iç içe bir ortam! Gaga Gölü dikkat çekiyor

Gaga Gölü’nden kareler…

#4
Foto - Doğayla iç içe bir ortam! Gaga Gölü dikkat çekiyor

Gaga Gölü’nden kareler…

#5
Foto - Doğayla iç içe bir ortam! Gaga Gölü dikkat çekiyor

Gaga Gölü’nden kareler…

#6
Foto - Doğayla iç içe bir ortam! Gaga Gölü dikkat çekiyor

Gaga Gölü’nden kareler…

#7
Foto - Doğayla iç içe bir ortam! Gaga Gölü dikkat çekiyor

Gaga Gölü’nden kareler…

#8
Foto - Doğayla iç içe bir ortam! Gaga Gölü dikkat çekiyor

Gaga Gölü’nden kareler…

#9
Foto - Doğayla iç içe bir ortam! Gaga Gölü dikkat çekiyor

Gaga Gölü’nden kareler…

#10
Foto - Doğayla iç içe bir ortam! Gaga Gölü dikkat çekiyor

Gaga Gölü’nden kareler…

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