Doğayla iç içe bir ortam! Gaga Gölü dikkat çekiyor
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölü, doğal güzelliği ve sakin görünümüyle dikkati çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölü, doğal güzelliği ve sakin görünümüyle dikkati çekiyor.
Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan göl, çevresindeki yürüyüş ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe bir ortam sunuyor.
Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü, havadan görüntülendi.
Gaga Gölü’nden kareler…
Gaga Gölü’nden kareler…
Gaga Gölü’nden kareler…
Gaga Gölü’nden kareler…
Gaga Gölü’nden kareler…
Gaga Gölü’nden kareler…
Gaga Gölü’nden kareler…
Gaga Gölü’nden kareler…
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