Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Aradaki fark tam 15 puana çıktı
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Seçmen nabzını tutan GENAR Araştırma Şirketi’nin kamuoyuyla paylaştığı Eylül 2026 Türkiye Raporu sonuçlarına göre; "Bu Pazar seçim olsa" diyen vatandaşların tercihi netleşti. Araştırma sonuçlarına göre AK Parti, son 6 aydır sürdürdüğü yüzde 35-36 bandındaki istikrarlı seyrini koruyarak yüzde 36,1 ile zirvedeki yerini koruyor.
GENAR’ın Eylül 2026 araştırmasına göre; AK Parti yüzde 36,1, Yeni Parti yüzde 21,6, DEM Parti yüzde 9,4 ve MHP yüzde 8,0 oy aldı. İYİ Parti'nin yüzde 7,7'de kaldığı ankette CHP yüzde 6,6, Anahtar Parti ise yüzde 3,0 seviyesinde gerçekleşti.
Araştırma Şirketi, "Bu Pazar seçim olsa" sorusunu yönelttiği Eylül 2026 Türkiye Raporu sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş’ın kaleme aldığı verilere göre AK Parti yüzde 36,1 oy oranıyla birinci sıradaki yerini korurken, Yeni Parti yüzde 21,6 ile ikinci sırada yer aldı.
İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI
GENAR'ın eylül ayı araştırmasında partilerin oy dağılımı şu şekilde sıralandı:
AK Parti: yüzde 36,1
Yeni Parti: yüzde 21,6
DEM Parti: yüzde 9,4
MHP: yüzde 8,0
İYİ Parti: yüzde 7,7
CHP: yüzde 6,6
Anahtar Parti: yüzde 3,0
Zafer Partisi: yüzde 2,8
Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,5
TİP: yüzde 0,9
Saadet Partisi: yüzde 0,5
Diğer: yüzde 0,9
AKTAŞ: CUMHUR İTTİFAKI SEÇİME AVANTAJLI GİRİYOR
Anket sonuçlarını değerlendiren GENAR Başkanı İhsan Aktaş, AK Parti'nin son altı aydır yüzde 35-36 bandındaki istikrarlı seyrini sürdürdüğünü ifade etti.
MHP'nin araştırmalarda yüzde 8 seviyesinde göründüğünü belirten Aktaş, sandıkta MHP'nin anketlerin yaklaşık iki puan üzerinde oy alma eğiliminde olduğuna dikkat çekti.
Cumhur İttifakı'nın toplam oylarının yüzde 45 seviyelerine ulaştığını vurgulayan Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik etkisi, muhalefetin aday yapısı ve olası yeni ittifak süreçlerinin seçim tablosunda belirleyici rol oynayacağını kaydetti.