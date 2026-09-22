Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Adliyeye sevk edildiler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ile Kerem Alkin adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ’Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ile Kerem Alkin adliyeye sevk edildi.