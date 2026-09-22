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Gündem Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Adliyeye sevk edildiler
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Adliyeye sevk edildiler

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Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ile Kerem Alkin adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ’Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ile Kerem Alkin adliyeye sevk edildi.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

HARAMİLER ADLİYEDE! Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gibi isimlerin oluşturduğu bu organize hırsızlık şebekesinin en tiksindirici yönü; devlet kurumlarındaki nüfuzlarını, diplomatik geçmişlerini ve akademik unvanlarını kamusal kaynakları yağmalamak için sarsılmaz birer kalkan olarak kullanmış olmalarıdır. Bu modern haramiler, sıradan hırsızlar gibi karanlık sokaklarda değil, devletin en itibarlı salonlarında, büyükelçilik makamlarında ve rektörlük koltuklarında planlarını yürütmüşlerdir. Bir yanda devletin OECD nezdindeki daimi temsilciliğini ve büyükelçilik gibi en üst düzey diplomatik unvanları heybesine koyan, diğer yanda üniversite rektörlüğü koltuğunu işgal eden figürler; devletin ve milletin kendilerine bahşettiği bu muazzam meşruiyeti halkı soymak için bir dokunulmazlık zırhına dönüştürmüşlerdir. Toplumun gözünü boyamak için her gün televizyon ekranlarında, kürsülerde "ekonomi ahlakı" ve "kamusal güven" dersi veren bu kibir abideleri, arka planda ise devletin denetim mekanizmalarını felç edecek ağlar örerek nimet ambarlarına tüneller kazmışlardır. Sahip oldukları bu unvanlar ve kurumsal bağlantılar, regülatörlerin ve denetçilerin gözünde adeta bir "ilişilemezlik" koruması sağlamış; bu sayede yürüttükleri milyarlarca liralık hırsızlık çarkı uzun süre kimsenin dokunmaya cesaret edemediği bir imtiyaz alanı haline gelmiştir. Devletin ve kamunun sunduğu her türlü idari gücü, itibar kalkanını ve bürokratik nüfuzu kendi organize yağmalarının hizmetine sunan bu yapı, kurumsal sadakati tamamen ayaklar altına almıştır. Onlar için rektörlük, profesörlük veya büyükelçilik unvanları millete hizmet etmenin onurlu birer aracı değil; halkın birikimlerini yutacak fon tezgahlarına meşruiyet devşiren elit maskelerden ibarettir. Devletin en mahrem ve yetkili katlarındaki ilişkilerini, kurdukları yasa dışı hortum düzenini gizlemek ve denetimlerden kaçırmak için kullanan bu kravatlı hırsızların yarattığı tahribat, sıradan bir mali suçun çok ötesinde tam bir kurumsal ihanettir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bu operasyon, sadece bu haramilerin parayı çalmasını değil; devletin unvanlarını ve kamusal itibarını kendilerine koruma kalkanı yapan bu asalak şebekenin nüfuz zırhını da paramparça etme iradesidir.

Doğan

Adamlar 21 milyar doları millete yıkmış. Devlet kulağının üzerine uyumuş görünmüş. Devlet memurları nerede. Bürokratların hiç mi suçu yok.
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