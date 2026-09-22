  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var Başkan Erdoğan'dan ABD'de kritik çağrı: Veto hakkı kaldırılmalı Uçaklar havalandı! Yapay zeka ABD ile Çin'i savaşa sokuyordu! Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı! Erdoğan, ABD'de o Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz Erdoğan hedefi gösterdi! 'Dünyada ilk 10'a gireceğiz' 22 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 22 Eylül 2016: Mazhar Gürgen Bayatlı'nın vefatı (Milli Selamet Partisi Kurucularından) İsrail lobisine rağmen! Türkiye'ye F-35 desteği Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor
Dünya İran Meclis Başkanı Kalibaf’dan rest: Trump gücünü bize dayatamaz
Dünya

İran Meclis Başkanı Kalibaf’dan rest: Trump gücünü bize dayatamaz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İran Meclis Başkanı Kalibaf’dan rest: Trump gücünü bize dayatamaz

Tahran'da İran-Irak Savaşı gazileriyle bir araya geldiği programda konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, askeri ve diplomatik savaşta teslim olmayacaklarını belirterek, "Trump, köklü bir medeniyetle, ulusal ve dini bir direnişle karşı karşıya. O gücünü İran halkına ve silahlı kuvvetlerine dayatamayacağını bilmeli" dedi.

Fars Haber Ajansına göre Kalibaf, başkent Tahran'da İran-Irak Savaşı gazileriyle bir araya geldiği programda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

1980-1988 yıllarındaki İran-Irak Savaşı sırasında ülkesine uygulanan yaptırımlara işaret eden Kalibaf, o savaş ile İran'ın bugün yaşadığı savaşı kıyasladı.

Kalibaf, "İran-Irak Savaşı'nda bize dikenli tel bile satmıyorlardı. Topçuların atış menzili 14-15 kilometre öteye ulaşmıyordu. Bugün füzelerimizle herhangi bir sınırlama olmaksızın istediğimiz her noktayı hedef alabilecek bir seviyeye geldik." dedi.

Hibrit ekonomik, askeri ve diplomatik savaşta teslim olmayacaklarını ve güçlü şekilde karşılık vereceklerini söyleyen Kalibaf, "Trump, köklü bir medeniyetle, ulusal ve dini bir direnişle karşı karşıya. O gücünü, İran halkına ve silahlı kuvvetlerine dayatamayacağını bilmeli." ifadelerini kullandı.

Ülkede ABD ile müzakerelere karşı çıkan kesime seslenen Kalibaf, diplomasinin teslimiyet anlamına gelmediğini, müzakerenin de bir tür mücadele ve sahadaki gücün siyasi kazanıma dönüştürülmesi olduğunu dile getirdi.

Arakçi'den Batı’nın çifte standartlı sessizliğine sert tepki: BM kürsüsünde İran halkının haklarını savunacağız
Arakçi'den Batı’nın çifte standartlı sessizliğine sert tepki: BM kürsüsünde İran halkının haklarını savunacağız

Dünya

Arakçi'den Batı’nın çifte standartlı sessizliğine sert tepki: BM kürsüsünde İran halkının haklarını savunacağız

İran kararı verdi! Ele geçen düşman gemilerine bakın ne yapılacak
İran kararı verdi! Ele geçen düşman gemilerine bakın ne yapılacak

Dünya

İran kararı verdi! Ele geçen düşman gemilerine bakın ne yapılacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23