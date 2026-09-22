  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var Başkan Erdoğan'dan ABD'de kritik çağrı: Veto hakkı kaldırılmalı Uçaklar havalandı! Yapay zeka ABD ile Çin'i savaşa sokuyordu! Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı! Erdoğan, ABD'de o Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz Erdoğan hedefi gösterdi! 'Dünyada ilk 10'a gireceğiz' 22 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 22 Eylül 2016: Mazhar Gürgen Bayatlı'nın vefatı (Milli Selamet Partisi Kurucularından) İsrail lobisine rağmen! Türkiye'ye F-35 desteği Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor
Dünya İsveçli vatandaş satır satır ifşa etti! 1800’lü yıllardan kalma İncil’de Filistin var, İşgalci İsrail yok
Dünya

İsveçli vatandaş satır satır ifşa etti! 1800’lü yıllardan kalma İncil’de Filistin var, İşgalci İsrail yok

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İsveçli bir vatandaşın atalarından kalma 19. yüzyıl İncil’ini açıp okuduğu anlar, işgalci Siyonist İsrail'in uydurma tarih tezlerini yerle bir etti. Satır satır tarihi gerçekleri ifşa eden İsveçli adam, asırlık metinlerde Filistin’in açıkça yer aldığını, Siyonist İsrail’in ise esamesinin dahi okunmadığını gözler önüne serdi.

Siyonist İsrail'in "tarihi hak" masalı, 1800’lü yıllardan kalma asırlık bir İncil ile patladı! İsveçli vatandaşın paylaştığı görüntüler, işgalci zihniyetin sahte tarih anlatısını çöpe atarken; ilahi emirlere başkaldırıp sapkınlığa batan Siyonistlerin uğradığı ilahi gazabı satır satır haykırdı.

İsveçli bir vatandaşın 19. yüzyıldan kalma tarihi aile İncil’ini açıp okuduğu anlar, işgalci Siyonist rejimin uydurma tarih tezlerini tek kalemde çöpe attı. Satır satır tarihi gerçekleri okuyan İsveçli adam, metinlerde Filistin adının açıkça yer aldığını ancak İsrail diye bir yapının esamesinin dahi okunmadığını ifşa etti. Üstelik tarihi metinde, Yahudilerin düzeni bozup sapkınlıklara batmaları sebebiyle İlahî gazaba uğradıkları net bir şekilde gözler önüne serildi.

İLAHÎ GAZABA UĞRAYAN SAPKINLIĞIN BELGESİ ÇIKTI!

Tarihi tahrif ederek Filistin toprakları üzerinde illegal bir işgal düzeni kuran Siyonist rejime en ağır tokat 1800’lü yıllardan kalma asırlık bir İncil’den geldi. İsveçli bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı görüntüler, işgalcilerin "tarihi hak" masallarını yerle bir etti. Atalarından kalma tarihi İncil’i açarak satırları tek tek okuyan adam, haritalarda ve metinlerde Filistin’in varlığının açıkça belgelendiğini, buna karşın İsrail isimli herhangi bir yapının bulunmadığını haykırdı.

Metnin devamındaki çarpıcı ifadeleri de aktaran İsveçli, Yahudilerin toplumsal düzeni bozdukları, ilahi emirlere başkaldırıp Baal’a taptıkları için Allah’ın gazabına uğradıklarını okudu. Siyonistlerin bölgedeki varlığını meşrulaştırmak için uydurduğu sahte tarih anlatısını kökünden kazıyan bu tarihi itiraf, işgalci zihniyetin ve destekçilerinin maskesini bir kez daha düşürdü.

Gaspçı İsrail teröristleri 4 kenti hedef aldı: Filistinlilerin suyunu kesip 300 koyununu çaldılar
Gaspçı İsrail teröristleri 4 kenti hedef aldı: Filistinlilerin suyunu kesip 300 koyununu çaldılar

Dünya

Gaspçı İsrail teröristleri 4 kenti hedef aldı: Filistinlilerin suyunu kesip 300 koyununu çaldılar

Vehbi Korkutata: İsrail, vahşi ve kudurmuş bir köpek misali sağa sola saldırıyor
Vehbi Korkutata: İsrail, vahşi ve kudurmuş bir köpek misali sağa sola saldırıyor

Gündem

Vehbi Korkutata: İsrail, vahşi ve kudurmuş bir köpek misali sağa sola saldırıyor

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınına dört ülkeden kınama: İsrail’e baskı çağrısı
Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınına dört ülkeden kınama: İsrail’e baskı çağrısı

Dünya

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınına dört ülkeden kınama: İsrail’e baskı çağrısı

Slovenya’da İsrail krizi derinleşiyor: Egemenliğimizi siyoniste sattılar!
Slovenya’da İsrail krizi derinleşiyor: Egemenliğimizi siyoniste sattılar!

Dünya

Slovenya’da İsrail krizi derinleşiyor: Egemenliğimizi siyoniste sattılar!

İsrail'in Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan çevreleme operasyonu
İsrail'in Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan çevreleme operasyonu

Okur Postası

İsrail'in Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan çevreleme operasyonu

İsrail lobisine rağmen! Türkiye'ye F-35 desteği
İsrail lobisine rağmen! Türkiye'ye F-35 desteği

Dünya

İsrail lobisine rağmen! Türkiye'ye F-35 desteği

‘Dünya 5’ten büyüktür’ bizi bitirir: İsrail’de Erdoğan paniği!
‘Dünya 5’ten büyüktür’ bizi bitirir: İsrail’de Erdoğan paniği!

Gündem

‘Dünya 5’ten büyüktür’ bizi bitirir: İsrail’de Erdoğan paniği!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

İki Asırlık Sessiz Tanıklık: 1800’lerden Kalma İncil Siyonist Yalanları ve Tevrat Tahrifatını Yerle Bir Ediyor! Tarih, hırsızların, işgalcilerin ve kan dökücülerin kendi suçlarını meşrulaştırmak için uydurdukları yalanları er ya da geç yüzlerine çarpar. Siyonist rejimin, emperyalist güçlerin gölgesinde Filistin topraklarına çökmesinden bu yana yürüttüğü "vaat edilmiş topraklar" ve "tarihsel hak" tiyatrosu, bu kez doğrudan Batı'nın kendi arşivlerinden çıkan somut bir kanıtla yerle bir oldu. İsveçli bir vatandaşın, atalarından miras kalan 19. yüzyıla ait asırlık bir İncil’in sayfalarını açarak satır satır yaptığı ifşaat, işgalci çetenin tüm uydurma tarih tezlerini ve teokratik meşruiyet iddialarını kökünden sarstı. Yüzyıllardır o sayfalarda bozulmadan duran hakikat gün gibi ortada: 1800’lü yılların İncil metinlerinde harita ve satır aralarında Filistin (Palestine) açıkça var ve bu toprakların tek meşru sahibi olarak kayda geçirilmiş; işgalci ve yapay "İsrail" oluşumunun ise esamesi bile okunmuyor! Bu ifşaat, sadece basit bir kitap incelemesi değil, küresel bir yalan imparatorluğunun iflas belgesidir. Yüzyıllarca dünyanın dört bir yanında "haymatlos" (vatansız) olarak yaşayan, Avrupa’da gettolara sıkışmış ve gittikleri her coğrafyada dışlanmış bir zümre, 20. yüzyılın ortalarında emperyalist İngiliz ve Amerikan süngülerinin yardımıyla Filistin halkının üzerine bir kâbus gibi çöktü. Bu çökmeyi meşrulaştırmak için ise tarihin en büyük teolojik manipülasyonuna giriştiler. Kendi elleriyle eğip büktükleri, ırkçı ve şovenist hezeyanlarla doldurdukları uydurma Tevrat anlatılarını sömürgeci emellerine kalkan yaptılar. "Halksız bir vatana, vatansız bir halk" yalanıyla, binlerce yıldır o topraklarda kök salmış, zeytin ağaçlarını büyütmüş, medeniyet kurmuş Filistin halkını yok saymaya kalktılar. Ancak İsveç'ten yükselen bu ses, Siyonizmin teokratik masallarının Batı dünyasında bile nasıl büyük bir kandırmacadan ibaret olduğunu kanıtlıyor. Hristiyanlığın temel metinleri dahi, Siyonist çetenin bugün üzerinde soykırım uyguladığı toprakların adını "Filistin" olarak zikrederken; sömürgeci işgal rejiminin ideolojik dayanaklarını tamamen boşa çıkarıyor. Dinler tarihini, arkeolojiyi ve coğrafyayı kendi terör eylemlerine alet eden siyonizm, asırlık sayfaların ağırlığı altında ezilmeye mahkumdur. Bu tarihi vesika bir kez daha gösteriyor ki; İsrail, kökleri olan tarihi bir devlet değil; Filistin coğrafyasının kalbine saplanmış, uydurma dini metinlerle beslenen yapay bir sömürge karakoludur. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi haritayı sansürlerlerse sansürlesinler, tarihin hakikatini yok edemeyecekler. Çaldıkları topraklarda, kanla yazdıkları uydurma tarihleri, 1800'lerden kalma bir İncil'in tek bir sayfasıyla darmadağın olmuştur. Filistin, dün de Filistin'di, bugün de Filistin'dir ve yarın da işgalcilerden temizlenmiş özgür bir Filistin olarak tarihteki sarsılmaz yerini koruyacaktır!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23