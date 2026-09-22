İsveçli vatandaş satır satır ifşa etti! 1800’lü yıllardan kalma İncil’de Filistin var, İşgalci İsrail yok

Siyonist İsrail'in "tarihi hak" masalı, 1800’lü yıllardan kalma asırlık bir İncil ile patladı! İsveçli vatandaşın paylaştığı görüntüler, işgalci zihniyetin sahte tarih anlatısını çöpe atarken; ilahi emirlere başkaldırıp sapkınlığa batan Siyonistlerin uğradığı ilahi gazabı satır satır haykırdı.

İsveçli bir vatandaşın 19. yüzyıldan kalma tarihi aile İncil’ini açıp okuduğu anlar, işgalci Siyonist rejimin uydurma tarih tezlerini tek kalemde çöpe attı. Satır satır tarihi gerçekleri okuyan İsveçli adam, metinlerde Filistin adının açıkça yer aldığını ancak İsrail diye bir yapının esamesinin dahi okunmadığını ifşa etti. Üstelik tarihi metinde, Yahudilerin düzeni bozup sapkınlıklara batmaları sebebiyle İlahî gazaba uğradıkları net bir şekilde gözler önüne serildi.

İLAHÎ GAZABA UĞRAYAN SAPKINLIĞIN BELGESİ ÇIKTI!

Tarihi tahrif ederek Filistin toprakları üzerinde illegal bir işgal düzeni kuran Siyonist rejime en ağır tokat 1800’lü yıllardan kalma asırlık bir İncil’den geldi. İsveçli bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı görüntüler, işgalcilerin "tarihi hak" masallarını yerle bir etti. Atalarından kalma tarihi İncil’i açarak satırları tek tek okuyan adam, haritalarda ve metinlerde Filistin’in varlığının açıkça belgelendiğini, buna karşın İsrail isimli herhangi bir yapının bulunmadığını haykırdı.

Metnin devamındaki çarpıcı ifadeleri de aktaran İsveçli, Yahudilerin toplumsal düzeni bozdukları, ilahi emirlere başkaldırıp Baal’a taptıkları için Allah’ın gazabına uğradıklarını okudu. Siyonistlerin bölgedeki varlığını meşrulaştırmak için uydurduğu sahte tarih anlatısını kökünden kazıyan bu tarihi itiraf, işgalci zihniyetin ve destekçilerinin maskesini bir kez daha düşürdü.