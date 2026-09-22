Bakan Kacır’dan, ABD iş dünyasına çağrı: Yarının teknolojisini birlikte inşa edelim
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New York’ta düzenlenen Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı’nda ABD iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplantı sonrası bir paylaşım yaptı. Türkiye’yi yüksek katma değerli üretimin ve teknolojik yatırımların küresel çekim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Kacır, “Yarının teknolojilerine yönelik sanayi kapasitesini inşa ediyoruz. Amerikan şirketlerini Türkiye’de bizimle birlikte üretmeye, yenilik geliştirmeye ve büyümeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD’de temaslarını sürdürüyor.
Bakan Kacır, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı.
New York’ta gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’nin yüksek teknoloji yatırımlarına sunduğu imkanlar, HIT-30 Yatırım Teşvik Programı ile üretimden Ar-Ge’ye, inovasyondan teknoloji girişimciliğine uzanan Türkiye’nin teknoloji ekosistemi ele alındı.
"Türkiye’de bizimle birlikte büyümeye davet ediyoruz"
Kacır, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında, Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısında ABD iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye’nin yüksek teknoloji yatırımlarına sunduğu imkânları, HIT-30 Yatırım Teşvik Programımızı ve üretimden Ar-Ge’ye, inovasyondan teknoloji girişimciliğine uzanan güçlü ekosistemimizi ele aldık. Türkiye’yi yüksek katma değerli üretimin ve teknolojik yatırımların küresel çekim merkezleri haline getirme hedefimizi paylaştık. Yarının teknolojilerine yönelik sanayi kapasitesini, enerji altyapısını, dijital omurgayı ve fiziksel bağlantısallığı inşa ediyoruz. Türkiye; üretimi pazarlarla, teknolojiyi sanayiyle, Asya’yı Avrupa’yla buluşturuyor. Amerikan şirketlerini Türkiye’de bizimle birlikte üretmeye, yenilik geliştirmeye ve büyümeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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