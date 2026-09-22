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Nijerya'da ölümcül virüs yayılıyor: Lassa ateşinden 259 can kaybı!

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Nijerya'da ölümcül virüs yayılıyor: Lassa ateşinden 259 can kaybı!

Batı Afrika ülkesi Nijerya’da, son bir hafta içinde 12 yeni Lassa ateşi vakasının tespit edildiği açıklandı. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 259'a yükseldi.

#1
Foto - Nijerya'da ölümcül virüs yayılıyor: Lassa ateşinden 259 can kaybı!

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi. Son bir haftada 12 Lassa ateşi vakası görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi vakasının 1086'ya çıktığı, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 259'a yükseldiği kaydedildi.

#2
Foto - Nijerya'da ölümcül virüs yayılıyor: Lassa ateşinden 259 can kaybı!

Açıklamada, Lassa ateşinin etkilenen eyaletler genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiği için kurumun gözetim ve müdahale faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.

#3
Foto - Nijerya'da ölümcül virüs yayılıyor: Lassa ateşinden 259 can kaybı!

GEÇEN YIL 190 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ: Lassa virüsü nedeniyle 2025'te ülke genelinde 190 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti. Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

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Foto - Nijerya'da ölümcül virüs yayılıyor: Lassa ateşinden 259 can kaybı!

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

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