Avrupa'dan Afrika'ya göç ediyorlar! O kuşlar İstanbul'da kimlik kazanıyor

"ARTIK AFRİKA'DA HERHANGİ BİR YERDE DENK GELİNİRSE KİMLİKLERİ SAYESİNDE TANINABİLİR OLACAKLAR" Halkalanan kuşların başka ülkelerde yeniden görülmesi halinde önemli veriler elde edildiğini belirten Bacak, "Artık Afrika'da herhangi bir yerde denk gelinirse DKMP adresinin olduğu bir halkaya sahipler ve bize geri bildirimlerini bekliyoruz. Dünyanın herhangi bir noktasında bu kuşlar ölü veya diri yakalandığı zaman bize geri bildirimleri olacak. Halkalama çalışmaları aslında uluslararası işbirliğini sağlıyor. Onlardan bize geri bildirimler, bizlerden onlara geri bildirimler sayesinde bir etkileşim de söz konusu oluyor." ifadelerini kullandı. Bacak, kuşların ülkeler arasındaki sınırların ötesinde ortak bir doğa koruma çalışmasının parçası olduğunu belirterek, "Kuşların siyasi sınırları yoktur, kuşların milliyetleri yoktur. Kuşlar dünyaya aittir ve dünyada her şey bir kenara iken doğa ve doğayla ilgili çalışmalar bütün toplumları bir araya getirir. Bütün ülkeleri bir araya getirir." dedi. Kuraklığın göç dönemini etkilediğine değinen Bacak, "Bu sene biraz kurak geçen bir yaz, sonbahar da kurak geçiyor. O yüzden de sayıların biraz düşük olduğunu görüyoruz. Göç açısından nispeten verimsiz bir dönem geçiyor. O yüzden de yağmurların aslında kuşlar için ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Kuş halkalama çalışmalarının en önemli çıktılarından birisi küresel iklim değişikliğinin çevre üzerine, kuşlar üzerine ve dolayısıyla insan üzerine etkilerini incelemek. Çünkü kuşların göç tarihleri, göç yolları, göç tercihleri ve taşıdıkları parazitler değişebiliyor." diye konuştu.