Avrupa'dan Afrika'ya göç ediyorlar! O kuşlar İstanbul'da kimlik kazanıyor
Afrika ile Avrupa arasındaki göç yolculuğunda İstanbul’u kullanan kuşlar, doğal alanlarda beslenip güç topladıktan sonra yolculuklarına devam ederken, halkalama çalışmaları kentin kuşlar ve ekosistem için taşıdığı önemi ortaya koyuyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Öğr. Gör. Dr. Ergün Bacak, "İstanbul önemli bir yakıt istasyonu, önemli bir dinlenme istasyonu. Göçmen kuşların Afrika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya göçleri sırasında dinlenmeleri, beslenmeleri için çok önemli bir alan. Göçleri sırasında yakaladığımız kuşlara halka takarak tıpkı bizim kimlik numaralarımız gibi kuşlara birer kimlik kazandırıyoruz" dedi.