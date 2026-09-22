Saldırıyı Husiler mi düzenledi? Yemen’de pazarda büyük patlama!

Orta Doğu ülkesi Yemen'in güneybatısında, stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı yakınındaki Ras el-Arah bölgesinde kalabalık bir pazar yerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama anına ilişkin görüntülerde, pazarın ortasında şiddetli bir patlamanın ardından yoğun duman ve toz bulutunun yükseldiği, çevredeki insanların panikle bölgeden uzaklaştığı görüldü.

KALABALIK PAZAR YERİNDE PATLAMA OLDU

Olay, 21 Eylül'de Lahic vilayetindeki Ras el-Arah bölgesinde, Babülmendep Boğazı yakınlarında meydana geldi. Yerel kaynaklara göre saldırının hedefi, çok sayıda kişinin bulunduğu Babülmendep Ticaret Kompleksi önündeki halk pazarıydı.

Bölgeden yayılan görüntülerde patlamanın hemen ardından büyük bir duman bulutunun yükseldiği ve pazardaki insanların kaçıştığı görüldü.

YEMEN YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Yemen hükümetine bağlı İnsan Hakları Bakanlığı, daha sonra yaptığı açıklamada pazarın yaklaşık bir saat arayla iki balistik füzeyle hedef alındığını bildirdi. Açıklamada saldırıda bazı sivillerin yaralandığı, iş yerleri ile araçlarda da hasar meydana geldiği belirtildi. Yaralıların kesin sayısı açıklanmadı.

Yemen hükümetine yakın kaynaklar saldırıdan Husileri sorumlu tuttu. Bakanlık da ön incelemelerde füzelerin Husilerin kontrolündeki bölgelerden ateşlendiğine ilişkin bulgular bulunduğunu savundu.

FARKLI İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Husilere yakın bazı hesaplar ise patlamanın hava saldırısı sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Bazı paylaşımlarda saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. İlk saatlerde taraflardan gelen çelişkili açıklamalar nedeniyle saldırının kaynağı konusunda farklı iddialar ortaya çıktı. Anadolu Ajansı da hükümete yakın kaynakların balistik füze saldırısı, Husilere yakın hesapların ise hava saldırısı iddiasında bulunduğunu aktardı.

Yemen hükümetinin daha sonra yayımladığı resmi açıklama saldırının iki balistik füzeyle gerçekleştirildiğini belirtse de, olayın sorumluluğuna ilişkin bağımsız doğrulama henüz bulunmuyor.

ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Patlama, Babülmendep çevresinde çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde meydana geldi. Bölgedeki Kahbub cephesinde Yemen hükümetine bağlı güçlerle Husiler arasında son günlerde çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.