Bayraktar TB3'ten tarihi başarı: TCG Anadolu'dan kalkıp Sonoboy testini tamamladı!

SİHA, elde edilen su altı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini de yaptı. Baykar, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde etti. Şirket, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.