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Dünya Özgür Özel ucuzlatmak istiyordu: Brüksel’de alkol yasağı 4 yıl uzatıldı
Dünya

Özgür Özel ucuzlatmak istiyordu: Brüksel’de alkol yasağı 4 yıl uzatıldı

Yeniakit Publisher
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Özgür Özel ucuzlatmak istiyordu: Brüksel’de alkol yasağı 4 yıl uzatıldı

Özgür Özel, en büyük seçim vaadi olarak alkolü ucuzlatma sözü verirken tüm kötülüklerin anası olan alkole Haçlı Avrupa'da bile yasaklar artıyor. Son olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de kamuya açık alanlarda uygulanan alkol tüketimi yasağı 4 yıl daha uzatıldı. Yasağı ihlal edenlere 500 avroya kadar idari para cezası verilebilecek.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Brüksel Belediye Meclisi, daha önce her yıl yenilenen yasağın bu kez 4 yıl süreyle uygulanmasını kararlaştırdı.

Yasak, Brüksel'in yaya bölgesi ile kent merkezindeki bazı cadde ve meydanlarda uygulanıyor.

Günün 24 saati geçerli olan yasak, restoran ve barların terasları ile belediyenin izin verdiği veya düzenlediği ticari, eğlence ve spor etkinliklerinde uygulanmayacak.

Yasağı ihlal edenlere 500 avroya kadar idari para cezası verilebilecek.

YASAK 2020'DE UYGULANMAYA BAŞLADI

Uygulama, kent merkezinde alkollü kişilerin yol açtığı güvenlik sorunları ve gürültüye ilişkin şikayetlerin ardından Şubat 2020'de başlatılmıştı.

İlk olarak gece yarısı ile sabah saatleri arasında uygulanan yasak, Ekim 2021'de yeni cadde ve meydanları kapsayacak şekilde genişletilerek günün 24 saatine çıkarılmıştı.

Yasak, sonraki yıllarda belediye meclisinin kararlarıyla birer yıl uzatılmıştı.

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