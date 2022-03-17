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Dünya Katar ve ABD dışişleri bakanları telefonda Ukrayna'yı görüştü
Dünya

Katar ve ABD dışişleri bakanları telefonda Ukrayna'yı görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Ukrayna-Rusya krizine ilişkin son gelişmeleri konuştular.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 13:28:00 -
Katar ve ABD dışişleri bakanları telefonda Ukrayna'yı görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmelerin yanı sıra Katar ile ABD arasındaki yakın ikili ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları ve iki ülke için ortak öneme sahip bazı konular ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 14 Mart'ta Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik çabalar kapsamında Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmüştü.

Katarlı Bakan, 15 Martta da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik uluslararası çabaların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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