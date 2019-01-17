Katar o örgüte karşı 68 zırhlı araç hibe etti Katar, Mogadişu hükümetine, Eş Şebab örgütüne karşı 68 adet zırhlı aracı hibe etti.

Katar, Mogadişu hükümetine Eş Şebab'a karşı savaşta kullanılmak üzere 68 adet zırhlı aracı hibe etti. Somali kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Katar tarafından Mogadişu hükümetine hibe edilen 68 zırhlı askeri araç resmi törenle kabul edildi. Askeri araçların Katarlı "Stark Motors" tarafından üretildiği belirtiliyor. Teşekkür etti Törene katılan Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Muhammed ve Somali Genelkurmay Başkanı Dahir Adan Elmi, 68 adet zırhlı aracı teslim aldı. Savunma Bakanı Muhammed Katar'a desteği nedeniyle teşekkür etti. Genelkurmay Başkanı Elmi yakın bir zamanda başkent Mogadişu'da Katarlı askeri yetkililerle görüşmüş, Eş Şebab'a karşı destek ve askeri işbirliği sözü almıştı. Mogadişu hükümetinin en önemli destekçilerinden biri olan Katar, söz konusu yardımın Eş Şebab'a karşı savaşta Mogadişu hükümetinin askeri kapasitesini artıracağı görüşünde. Mali'ye de hibe etmişti Katar geçtiğimiz yılın sonunda Mali'ye "teröre karşı savaşta kullanılması amacıyla" 24 zırhlı araç hibe etmişti. Kaynak: Mepa News

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