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Ekonomi Katar Merkez Bankası Başkanı ile kritik görüşme
Ekonomi

Katar Merkez Bankası Başkanı ile kritik görüşme

Katar Merkez Bankası Başkanı ile TCMB Başkanı para ve bankacılık alanlarında işbirliğini ele alan bir görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 14:29:00 - 2021-12-07 14:57:19
Katar Merkez Bankası Başkanı ile kritik görüşme

Katar Merkez Bankası başkanı ve Merkez Bankası (TCMB) başkanı ile biraraya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele aldı.

Katar devlet haber ajansında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

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