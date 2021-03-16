Katar emiri Türkiye'nin insansız deniz aracına hayran kaldı

Her yıl Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Milipol Qatar" güvenlik ve sivil savunma fuarında Türkiye'nin savunma sanayii dikkatleri üzerine topladı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ hakkında ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu'ndan bilgi aldı.

Savunmasanayist.com'da yer alan habere göre, Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Milipol Qatar fuarı, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Türkiye'den Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu'nun katılımıyla açılmıştı.

Katar İçişleri Bakanlığı ve Fransız Comexposium organizasyon şirketinin ortaklığında iç güvenlik ve sivil savunma alanlarında düzenlenen Milipol Qatar'da Katar'ın yanı sıra 17 ülkeden 143 firmanın yer aldığı belirtildi. Türkiye'den Nurol Makina, Desan Tersanesi, Ares Tersanesi ve Yonca-Onuk şirketlerinin ürünlerini sergilediği fuarın üç gün süreceği kaydedildi.

ULAQ'ın kullanım alanları

Meteksan Savunma ve Ares Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen ULAQ SİDA, ilk kez 2020 yılı içerisinde tanıtılmıştı. Geçtiğimiz aylarda denize indirilen ULAQ SİDA'nın, 2021 yılı içerisinde fiili atış icra etmesi planlanıyor.

400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA; Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek.

ULAQ SİDA ve mühimmat yükü

Türkiye'nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan ürünleri olan 4'lü podu ile 2,75″ Lazer Güdümlü Füze CİRİT ve 2'li lançeri ile Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'yle (L-UMTAS) donatıldı.

8 km'lik menzili ile sınıfının lideri konumundaki CİRİT; kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına (İHA) entegre edilebiliyor. Hassas güdümlü tanksavar füze sistemi L-UMTAS ise, 8 km'lik menzili, lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı ile sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor.

CİRİT ve L-UMTAS silah sistemleri, kara araçları, sabit platformlar ve deniz platformlarında da kullanılan Roketsan'ın stabilize taret sistemi ve gemi üstü ekipmanları ile birlikte ULAQ üzerinde yer alıyor. Deniz testlerinin tamamlanmasını müteakip, 2021 yılı ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SİDA; farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatılabilecek. Bununla birlikte, kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olabilecek. Diğer yandan SİDA sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak.

İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve prototipi denize indirilen SİDA'nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağı belirtildi.