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Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı

Lübnan'da düzenlenen 4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal  Gelişim Zirvesi'ne son dakika değişikliği ile katılan Katar EmiriŞeyh Temim bin Hamed Al Sani, "Zirveye Arap ortak çalışmasının öneminden dolayı katıldığını" bildirdi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 06:33
Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı

Şeyh Temim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 6 yıl  aradan sonra düzenlenen 4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne  katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Temim, zirveye katılmasının, krizler ve yüzleşilen zorluklar  karşısında, zirvede de vurgulanan ortak Arap çalışmasının önemi bağlamında, doğal  bir karar olduğuna dikkati çekerek, Lübnan yönetimi ve halkına teşekkür etti.

Katar, Kuveyt'in teknoloji alanında 200 milyon dolar sermayeli bir  yatırım fonu oluşturulması yönündeki girişimine 50 milyon dolar destek vereceğini  açıklamıştı.

Şeyh Temim, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın açılış konuşmasından  hemen sonra ülkeden ayrılmıştı.

Lübnan'ın ev sahipliğinde 6 yıl aradan sonra düzenlenen ve Katar Emiri  Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled  Abdulaziz'in dışındaki liderlerin katılım göstermediği, bir gün süren 4. Arap  Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi bugün sona erdi.

 

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 06:33
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