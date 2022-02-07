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Dünya Katar Emiri Al Sani'den flaş görüşme
Dünya

Katar Emiri Al Sani'den flaş görüşme

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile Fas Başbakanı Aziz Ahnuş'un bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 18:35:00 -
Katar Emiri Al Sani'den flaş görüşme

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile Fas Başbakanı Aziz Ahnuş'un bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Fas Başbakanı Ahnuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Doha'da, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

İkili ilişkiler ile bunları geliştirme ve güçlendirme yollarının ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de masaya yatırıldığı aktarıldı.

Haberde Ahnuş'un Katar-Fas Ortak Yüksek Komitesi'nin 8. dönem toplantısına katılmak üzere ülkeyi ziyaret ettiği kaydedildi.

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