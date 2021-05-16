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Yerel Kastamonu'yu dolu vurdu
Yerel

Kastamonu'yu dolu vurdu

Kastamonu'nun bazı köylerinde dolu etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 19:28:00 -
Kastamonu'yu dolu vurdu

Kastamonu'da Kaşçılar, Esenli, Yukarı Saraycık, Kayı ve çevre köyleri, öğleden sonra başlayan dolu nedeniyle beyaza büründü.

Yukarı Saraycık köyü sakinlerinden Ziya Sarıoğlu, AA muhabirine, 10 dakika süren yağışın tedirginliğe neden olduğunu söyledi.

Dolu tanelerinin misket büyüklüğünde olduğunu belirten Sarıoğlu, "Bir anda her yer kapandı. Şiddetli yağış olacak diye çok tedirgin olduk ama korktuğumuz gibi olmadı. Yağışın ardından her yer bembeyaz olunca tarlalardaki buğdaylara zarar verip vermediğine bakmak için araziye çıktım. Şu anda tarlalarda, bahçelerde bir zarar görünmüyor. Ama önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılır." diye konuştu.

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