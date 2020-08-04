Kastamonu'nun keşfedilmeyi bekleyen güzelliği: Poyracık Şelalesi

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bulunan Poyracık Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

İlçeye bağlı Gürleyik köyü sınırlarında kalan Poyracık Şelalesi'ne giden ormanın içindeki ahşap yürüyüş yolu güzergahı, ziyaretçilere yeşilin her tonunu sunuyor.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, kayalıkların arasından geçen ve yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülen şelale, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlere eşsiz manzarada vakit geçirme imkanı sağlıyor.

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, AA muhabirine, şelaleye giden yolda belediye imkanlarıyla ahşap yürüyüş yolu yapıldığını söyledi.

İlerleyen günlerde şelale güzergahında otopark çalışması yapacaklarını belirten Çınar, "İnsanların buraya daha kolay erişmesini sağlayacağız. Özel İdare ile çalışmalarımız hızlandı. Çok yakında Poyracık Şelalesi'ni turizme kazandıracağız." dedi.

Şelalede kış aylarında su debisinin arttığına işaret eden Çınar, "Gelip gördüğünüzde hayran kalınacak bir yer. Herkesi Poyracık Şelalesi'ni görmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Şelalenin ziyaretçilerinden Ercan Gürçay ise bölgeye ailesiyle geldiğini belirterek, "İlk defa geldim. Doğa ile iç içe çok güzel bir yer. Çok güzel manzarası var. Buraya yeşilliklerin arasından geldik." diye konuştu.

Derya Gürçay da yürüyüş yolundaki çok güzel manzara eşliğinde şelaleye ulaştıklarını dile getirerek, "Evde sıcaktan bunalanların buraya gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Ali Rıza Kesmen de şelalenin Şenpazar ilçesinin güzelliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, turizme kazandırılmasıyla ziyaretçi sayısının önemli ölçüde artacağını düşündüğünü kaydetti.







