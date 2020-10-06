Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 6 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında 3 gün süren soğutma çalışmaları tamamlandı.
Araç ilçesi Güzelce köyündeki ormanlık alanda geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde çıkan, Samatlar, Araç, Azdavay, İhsangazi ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sabah saatlerinde bitirildi.
Yangında yaklaşık 6 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.