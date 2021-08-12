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Gündem Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Gündem

Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 07:54:00 -
Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Çatalzeytin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı belirtildi.

Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."

 

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