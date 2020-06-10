Kastamonu'da öğrenciler Kovid-19'la ilgili 2040 yılına not düştü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili düşüncelerini mektup, şiir ve resimle anlattı.

Kastamonu Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve liseden yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı "2040'a anlatıyorum" yarışması düzenlendi.

Yarışmada lise öğrencileri mektup, ortaokul öğrencileri şiir, ilkokul öğrencileri ise resimleriyle Kovid-19 ile ilgili düşüncelerini kağıda döktü. Yarışma sonunda toplam 9 öğrenci ödül almaya hak kazandı.

Belediye hizmet binasında düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, etkinliğin çocuklar için çok önemli olduğuna işaret etti.

Tarihi uzak bir geleceği işaret ettiği için seçtiklerini, etkinliğin çocukların ufkunu görme açısından da faydalı olduğunu söyleyen Vidinlioğlu, "Tabii sıkıntılı günlerden geçtik. Yaklaşık 3 aydır herkes evinin bir köşesinde kaldı. Dört duvar arasına mahkum oldular. Bu süreçte sağlığın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Havanın, gökyüzünün ne kadar kıymetli olduğunu öğrenmiş olduk." dedi.

Çocuklardan geleceğe bir not bırakma anıda yarışmayı düzenlediklerini ifade eden Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız büyüdüğü zaman 'Böyle bir süreçten geçmiştik' diye hafızalarında mutlaka yer tutacaktır. Ben de bu anlamda çocuklarımıza bizim geleceğimiz adına kalıcı olan şeyleri kazandırmanın derdindeyim. Böyle bir etkinlikte belediye adına bulunmaktan mutluyum. Böyle bir çalışmanın olumlu anlamda bir izdüşümü mutlaka olacaktır. "

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



























