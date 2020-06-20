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Aktüel

Kastamonu'da mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-20 10:11:01 -
Kastamonu'da mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu.

Avşar İmam köyünde mantar toplamak amacıyla evinden ayrılan Murat Demirkan'ın (62) geri dönmemesi üzerine yakınlarınca arama çalışması başlatıldı.

Yakınları tarafından ormanlık alanda hareketsiz yatarken bulunan Demirkan'ın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlendi.

Demirkan'ın cenazesi, Küre Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

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