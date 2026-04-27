Kastamonu'da kayıp olarak aranan kadın çayda ölü bulundu
Kastamonu’nun Araç ilçesinde kaybolduktan sonra aranmaya başlanan 66 yaşındaki kadın, köye yakın noktadaki çayda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kastamonu’da kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde dün evine dönmeyen 66 yaşındaki Emine Yetgin için başlatılan arama çalışmalarında, yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara köylüler de destek verdi.
Yetgin'in cansız bedeni köye yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Araç Çayı'nda bulundu.
Yapılan ilk incelemede Yetgin'in çaya girdikten sonra akıntıya kapıldığı değerlendiriliyor.