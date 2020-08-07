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Eğitim

Kastamonu Üniversitesi

2006 tarihinde kurulan Kastamonu Üniversitesi, ülkemizin gelişen genç üniversiteleri arasında yer alıyor. ilin faklı noktalarında konumlanan üç kampüsten oluşan birimleri ile öğrencilerine hizmet veren üniversite bünyesinde 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve 23 araştırma ve uygulama merkezi yer almakta.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:05:00 -
Kastamonu Üniversitesi

Üniversitenin Kuzeykent Kampüsü yakınında öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayan, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı merkezde 6 adet, Abana’da da bir adet olmak üzere hizmet veren 2928 erkek, 4462 kız öğrenci kapasitesine sahip yurtlar hizmet veriyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı bu yurtların dışında, özellikle şehir merkezinde ve Kuzeykent Kampüsü yakınında çok sayıda ve değişken donanımda özel öğrenci yurtları da mevcut. İngilizce hazırlık ve İlahiyat Fakültesinde Zorunlu Arapça hazırlık eğitimi verilen üniversitede, bu eğitim Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Turizm Fakültesi için zorunlu, diğer bölümlerimiz için ise isteğe bağlı olarak yürütülüyor. Ayrıca yurt dışından gelen kursiyerler için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi veriliyor. 111 adet öğrenci topluluğu ve 10 adet kulübün yer aldığı Kastamonu Üniversitesi, dünyanın farklı yerlerindeki 98 üniversite ile ikili protokol anlaşmaları imzaladı. Bu protokollerimiz çerçevesinde Meslek Yüksekokullarından mezun olan öğrenciler, ikili protokolün olduğu dünyanın dört bir tarafındaki üniversitelerde lisans tamamlama; lisans mezunu öğrencilerimiz de yüksek lisans eğitimi alma imkânına sahip oluyor. Yapılan anlaşmalarda beraber araştırma yapma, ortak proje yürütme, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi de yer alıyor.

Rektörden mesaj

Kastamonu Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş ama öncesinde oldukça eskiye dayanan yükseköğretim geçmişine sahip olduğunu görüyoruz. Kastamonu bu anlamda müstesna bir yere sahip. 2006 yılında üniversitenin resmi kuruluşuyla beraber beklentiler de bu arka plan dikkate alarak artmış vaziyette. 13 fakülte, 3 yüksekokul, 13 MYO ulaşmış; toplamda 30 bin civarında bir öğrenci var. Hakikaten Anadolu şartlarına baktığımızda cesamet itibariyle ortayı açmış bir büyüklüğe sahip. Bu önemli bir rakam. Bu yönüyle bugün itibariyle baktığınızda bu fakültelerden sadece Tıp Fakültesi Ankara’da eğitim öğretim almakta. Su Ürünleri Fakültesi Türkiye genelinde zaten lisans öğrencisi alamıyor. MYO’ların hepsi faal halde. Dolayısıyla 2 fakülte hariç her birinde Kastamonu’da faal bir şekilde devam eden eğitim öğretim sürecimiz söz konusu. Bizim amacımız, bunları olabildiğince daha nitelikli hale getirmek. Sayısal büyümeden ziyade mevcut üniversite yapılanmasını eğitim öğretim süreçleri, eğitimde kalite, personel memnuniyeti, şehir-üniversite ilişkileri ve benzeri kriterler bağlamında daha da üst seviyeye çıkarmaktır. Eğitim odaklı bir üniversiteyle birlikte araştırma alanında da hedefler koyduk. Üniversite yapısının sistematik bir şekilde oluşturulması ve sistematik bir şekilde faaliyetini sürdürmesi noktasında kalite diyoruz. Kalite sistematik bir yapılanmayı ön görüyor. Bu sadece fiziki yapılanma değil bilimsel yapılanmaya da ait bir süreç. Üniversitede her anlamda alt yapıyı güçlendirmek durumundayız.

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal

Kastamonu Üniversitesi Rektörü

 

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