Kaspersky’den cihazınızın "içinde ne olduğunu bilin" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, geçen yıl zararlı yazılımların veya reklam yazılımlarının hedefi olan kullanıcıların yüzde 14,8’inde sistem bölümlerinden birinin etkilendiğini ve bu nedenle zararlı dosyaların silinemediğini ortaya çıkardı.



Kaspersky’den yapılan açıklamaya göre, cihazlara önceden yüklü olarak gelen uygulamaların da bir rolünün olduğu saptandı. Markaya bağlı olarak, düşük fiyatlı cihazlarda silinemeyen uygulamaların oluşturduğu risk yüzde 1-5 düzeyinde olurken, bazı uç durumlarda bunun yüzde 27’ye ulaştığı belirlendi.



Sistem bölümlerini etkileyen zararlı yazılımlar kullanıcılar için büyük risk oluşturuyor. Güvenlik çözümleri sistem dizinlerine erişemediğinden zararlı dosyaları silemiyor. Kaspersky araştırmacıları, bu yöntemin izinsiz reklamlar gösteren yazılımlar bulaştırmak için giderek daha sık bir şekilde kullanıldığını belirtti.



Bu yazılımlar iki yolla bulaşabiliyor. İlk yolda, cihazda yönetici yetkileri elde ediliyor ve reklam yazılımı sistem bölümüne kuruluyor. Diğer yolda ise reklam kodları cihaz daha tüketiciye ulaşmadan önce aygıt yazılımına ekleniyor.



Kaspersky sistem dizinlerinde kullanıcının bilgisi olmadan uygulama yükleyip çalıştıran Truva Atlarından daha az tehlikeli fakat rahatsız edici reklam yazılımlarına kadar birçok farklı tür zararlı program tespit etti.



Bazı vakalarda reklam yazılımlarının cihazlara tüketiciye ulaşmadan önce yüklendiği görüldü. Bu durum istenmeyen ve öngörülemeyen sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin, çoğu akıllı telefonda cihaza uzaktan erişim sağlayan işlevler bulunuyor. Bu özellikler cihazlardaki kullanıcı verilerinin ele geçirilmesine neden olabiliyor.

- "Kullanıcı yorumlarını da okuyun"

Bazı markalar akıllı telefonlarına reklam yazılımı yüklediklerini açıkladı. Bunlardan bazıları reklam yazılımlarının devre dışı bırakılmasına izin verirken, diğerleri izin vermeyerek bunun cihazın fiyatını düşürmek için uygulanan bir iş modeli olduğunu belirtiyor. Genellikle kullanıcılar cihazı tam fiyatıyla satın almak veya tamamen reklamlı bir şekilde daha ucuza satın almak arasında kalıyor.



Açıklamada ayrıca reklam yazılımlarının mobil cihazlarda oluşturabileceği risklerden kaçınmak için cihazı satın almadan önce kullanıcı yorumlarının okunması, cihaza bulaşan bir program varsa güncel aygıt yazılımının yüklenmesi veya riskin tamamen size ait olmak üzere alternatif bir aygıt yazılımın kurulması ve reklam yazılımlarının da dahil olduğu çeşitli tehditleri tespit edebilen, Android İçin Kaspersky Internet Security gibi güvenilir bir mobil güvenlik çözümün kullanımı önerildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Igor Golovin, yapılan analizlerin, mobil kullanıcıların reklam yazılımlarına ve diğer tehditlere düzenli olarak maruz kalmadıklarını fakat daha satın almadan önce bile cihazların risk altında olabileceğini gösterdiğini ifade etti.



Golovin, müşterilerin, ceplerine sığabilecek bir reklam panosu satın aldıklarının farkında olmadığını belirterek, “Bazı markalar, kullanıcılara rahatsızlık verse de mobil cihazlara reklam araçları ekleyerek kârlarını artırmaya odaklanıyor. Ancak bu hem güvenlik hem de kullanışlılık açısından iyi bir yöntem değil. Kullanıcıların satın almak istedikleri akıllı telefon modelini dikkatlice araştırmasını ve bu riskleri değerlendirmesini tavsiye ediyorum. Daha ucuz bir cihazla daha kullanışlı bir cihaz arasında tercih yapmak durumundalar.” değerlendirmesinde bulundu.







