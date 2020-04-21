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Aktüel

Kasiyerin yüzüne kola dökerek hırsızlık yapıldığı iddiası

2020-04-21 23:15:56 -
Kasiyerin yüzüne kola dökerek hırsızlık yapıldığı iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir şüphelinin kasiyerinin yüzüne kola döktükten sonra bin lira çaldığı idda edildi.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenmeyen kapüşonlu şüpheli, Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir markete geldi. Marketten kola alan zanlı, kolayı kasiyer Ayşegül Kuru’nun yüzüne döktükten sonra kasadaki yaklaşık bin lirayı alarak kaçtı.

Market çalışanlarının ihbarının ardından olay yerine gelen polis, market yakınlarındaki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının kapüşonunu yakınlardaki caminin tuvalet girişinde bulan polis, marketin kapısındaki ve olayda kullanıldığı iddia edilen kola şişesindeki parmak izlerini inceledi. Zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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