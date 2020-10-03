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Spor Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray
Spor

Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:40:48 -
Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış karşılaşmasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kasımpaşa, ligde oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor karşısında sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı takım, sahasında ise Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Lacivert-beyazlılarda sakatlığı bulunan yeni transfer Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç, müsabakada forma giyemeyecek.

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