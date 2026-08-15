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Aktüel Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sırasında yaşandı! Maçta patlatılan havai fişek eve isabet etti
Aktüel

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sırasında yaşandı! Maçta patlatılan havai fişek eve isabet etti

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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sırasında yaşandı! Maçta patlatılan havai fişek eve isabet etti

Beyoğlu’nda Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşması sırasında patlatıldığı belirtilen havai fişek, stadın yanındaki 5 katlı binanın 4’üncü katına isabet etti.

Beyoğlu Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa-Trabzonspor maçında patlatılan havai fişek yangın çıkarttı.

 

Olay, saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Tepebaşı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4. katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Kasımpaşa-Trabzonspor arasında oynana maçta taraftarlar havai fişek patlattı. Patlatılan havai fişek stadın yanında bulunan binanın 4. katındaki eve isabet etti. Çok geçmeden evi alevler sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

 

Olay yeri inceleme ekipleri bina çevresinde inceleme yaptı. Yangın esnasında evin boş olması faciayı önledi. Ölen ve yaralanan olmazken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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