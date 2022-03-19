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Spor Kasımpaşa maçı 3 dakikada yendi
Spor

Kasımpaşa maçı 3 dakikada yendi

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Kasımpaşaspor, 71. ve 74. dakikalarda bulduğu gollerle maçı kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 17:10:00 -
Kasımpaşa maçı 3 dakikada yendi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk ekip Kasımpaşa ilk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında bulduğu iki golle rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk ekibin gollerini, 71. dakikada Muleka ve 74. dakikada Ahmet Engin kaydetti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa 38 puana yükselirken ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

25. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Dicko'nun sert şutunu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

29. dakikada Kasımpaşa'da savunmanın arkasında topla buluşan Ben Ouanes'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

30. dakikada Kasımpaşa atağında Hadergjonaj'ın şutunda Malatyaspor savunmasından dönen topa bu kez Muleka vurdu. Topu, Ertaç son anda çeldi.

31. dakikada Yeni Malatyaspor'da Donsah'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Tetteh, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert vurdu. Kaleci Ertuğrul, ayağıyla gole engel oldu.

39. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Kasımpaşalı Eysseric, ceza alanına girerken Umut'la duvar pası yaptı. Eysseric'in penaltı noktasının sağından vurduğu top, direğe çarpıp oyun alanına döndü.

44. dakikada Yeni Malatyaspor'da Dicko'nun sağ kanattan penaltı noktasına attığı topu alan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşu auta gitti.

48. dakikada Yeni Malatyasporlu Nsihimirimana'nın ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Tetteh'in yaptığı vuruşta üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

71. dakikada Muleka Kasımpaşa'yı öne geçirdi. Eysseric'in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Muleka, vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

74. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sahasında kazandığı topu savunma arkasına bırakan Umut Bozok'un pasında topla buluşan Ahmet Engin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Engin'in sağ ayağıyla yakın köşeye vurduğu top ağlara gitti: 0-2

Yeni Malatyaspor'un kalesinde gördüğü ikinci gol sonrası taraftarlar kaptan Sadık Çiftpınar'a tepki gösterdi. Sinirlenen ve pazubendni atarak oyundan çıkmak isteyen Sadık'ı takım arkadaşları ve Kasımpaşalı futbolcular ikna etmeye çalıştı. Oyuna dönen Sadık, 80. dakikada yerini Awuku'ya bıraktı.

85. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında savunma arkasına sarkan Umut Bozok, kaleci Ertaç'la karşı karşıya kaldı. Ertaç'ın kurtardığı top bu kez Ahmet Engin'in önünde kaldı. Ahmet'in şutunda da Ertaç gole izin vermedi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, Mehmet Salih Mazlum

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar (Dk. 80 Awuku) , Zeffane, Campi, Hadadi, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 35 Nshimirimana), Azubuike, Donsah, Dicko, Tetteh (Dk. 66 Kenan Özer), Mustafa Eskihellaç

Kasımpaşa: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Ben Ouanes, Hadergjonaj, Spajic (Dk. 81 Brecka), Donk, Doğucan Haspolat, Mabil (Dk. 58 Ahmet Engin), Hajradinovic (Dk. 88 Tunay Torun), Eysseric, Muleka (Dk. 88 Aabid), Umut Dilan Bozok

Gol: Dk. 71 Muleka, Dk. 74 Ahmet Engin (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 81 Nshimirimana (Yeni Malatyaspor)

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