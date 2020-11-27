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Spor Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığını duyurdu
Spor

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-27 22:27:54 -
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile yolların görülen lüzum üzerine karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile teknik direktör İrfan Buz görülen lüzum üzerine anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın İrfan Buz'a ve ekibine teşekkür ederiz. Saygılarımızla." ifadeleri yer aldı.

İrfan Buz da bugün yaptığı bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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